"فرخ الشيطان".. ولادة جرو بوجهين! (فيديو)

حقق جرو ولد حديثا في بلدة باغوا شمالي بيرو شعبية منقطعة النظير لتميزه بوجهين وأنفين وأربعة عيون.

وذكر بيرسي هوانغال أورتيز، صاحب الكلب، أن هذا الجرو "الظريف" ولد مع خمسة جراء أخرى كلها طبيعية إلا هو، تميز بهذه التشوهات الخلقية.

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ويخطط أورتيز لعرض جروه على طبيب بيطري لمعرفة كيفية تغذيته والعناية به، فهو حيوان غير عادي بهذه الأعضاء "الوجهية" الإضافية، التي جلبت له الشهرة بين الجيران، وأصبح "شخصية" مشهورة في المدينة.

وتباينت تعليقات مستخدمي الإنترنت على الفيديو الذي عرض على صفحات التواصل الاجتماعي، بين من يرى الجرو جميلا جدا، وبين من شعر بالضيق لهذا الحيوان البريء الذي خلق بتشوهات ولن يعيش طويلا، ومنهم من أسماه بـ "فرخ الشيطان".

المصدر: لينتا. رو