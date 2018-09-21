روسيا تصدر الضفادع إلى الصين

أوردت إدارة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية أنها أعدت مشروع شهادة بيطرية خاصة بتصدير الضفادع الحية الصالحة للأكل، بما يوافق شروطا ومتطلبات قدمها الجانب الصيني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن إدارة الرقابة أن الشهادة البيطرية تقضي بأن تخضع الضفادع قبل إرسالها إلى الصين للفحص الطبي للتأكد من عدم ضعفها أو إصابتها بأمراض.

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وعلاوة على ذلك، يجب أن تعيش البرمائيات في مناطق خالية من الأمراض المعدية، وأن تخلو أجسامها من أي سموم أو عقاقير ضارة.

وأكد الجانب الصيني على إمكانية استخدام تلك الشهادة البيطرية في الجلسة السابعة لفريق العمل الروسي الصيني المشترك، الخاص بالتعاون في مجال الرقابة البيطرية والمأكولات الآمنة، والتي عقدت في مطلع سبتمبر الجاري.

المصدر: لينتا. رو