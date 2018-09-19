بعد 3 سنوات.. مسنة تأخذ بثأرها من تمساح شرس! (صور)

أطلقت مسنة من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية النار على تمساح شرس وقتلته بطلقة وحدة، انتقاما لـ "جريمة" ارتكبها قبل ثلاث سنوات.

وقتلت جودي كوتشران الجدة التي انتخبت، في شهر مايو الماضي، عمدة لمدينة ليفنغستون تمساحا طوله 3.6 متر ووزنه 263 كيلوغراما بطلقة واحدة. وتخطط الجدة أيضا إلى أكل لحمه وصنع أحذية من جلده، وتعليق رأسه الضخم في مكتبها.

DON’T MESS WITH GRANDMA! Judy Cochran pulled out her .22 to harvest this 580-pound beast after it had killed her miniature horse... three years ago. 🐴🐊 https://t.co/CzVOn0p84Y#fox10phoenix#seeyalateralligator#gograndmapic.twitter.com/PgPYEqQKyU — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 19 сентября 2018 г.

وأوضحت كوتشران أنها لا تشارك عادة في الصيد، لكن لديها ثأر قديم مع هذا التمساح بالذات، فهو الذي قتل والتهم حصانها الصغير الذي فقد من المزرعة منذ ثلاث سنوات، ولم يبق منه على أي أثر.

إقرأ المزيد

ومنذ ذلك الحين وهي تتابع عن كثب جميع التماسيح التي ظهرت على أراضي المزرعة، ولم يبد لها أن تلك التماسيح هي التي افترست مهرها. وفي يوم الاثنين في 17 من شهر سبتمبر الجاري، لاحظت كوتشران وجود تمساح ضخم، تعتقد بأنه الذي التهم مهرها (بسبب حجمه الكبير). وتعترف الجدة بأنها محظوظة للغاية لأنها عثرت عليه في موسم السماح بصيد التماسيح القصير الذي يستمر 20 يوما فقط.

ولذلك، وضعت كوتشران فخا للتمساح في المزرعة، وسرعان ما وقع "المجرم" في الفخ. عندها استطاعت قتله بطلقة واحدة من بندقية الصيد.

المصدر: لينتا. رو