شركة يابانية تطور وسيلة لتنويم ركاب الطائرات

تعمل شركة "All Nippon Airways" اليابانية على إعداد تطبيق من شأنه مساعدة ركاب الطائرة على النوم أثناء الرحلة الجوية.

وقالت صحيفة "The Sun" إن التطبيق الجديد سيستخدم الذكاء الاصطناعي الذي تولت شركة "NeuroSpac" اليابانية تصميمه.

وتتوقع الشركة أن يساعد تسلسل معين من الصور والأصوات التي يطلقها التطبيق على استغراق راكب الطائرة في النوم بسهولة.

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وأعلنت الشركة أيضا أن تلك الصور والأصوات قد تُحسن جودة النوم.

وسبق للخبراء في صناعة السفر أن أشاروا في وقت سابق إلى القواعد الواجب اتباعها لتحمل رحلة جوية طويلة. ونصحوا أولا بألا يتناول راكب الطائرة وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة الجوية بـ24 ساعة. كما نصحوا بشراء سماعات عازلة وقناع خاص واقي للعيون، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية قبل النوم.

المصدر: لينتا. رو