صبي صغير وراء فضيحة "إبر الفراولة" في أستراليا

ألقي القبض على صبي صغير بعد أن قالت الشرطة إنه اعترف بإخفاء إبر الخياطة في ثمار الفراولة بأستراليا، في فضيحة أدت إلى مخاوف بشأن تلوث الفاكهة في جميع أنحاء البلاد.

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وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها اعتقلت الصبي الصغير بسبب سلوكه الذي "كان مجرد مزحة"، وأضافت: "بكل وضوح، عثرنا على الصبي خلال الأيام القليلة الماضية وقد اعترف بالمزحة التي قام بها، والتي تضمنت وضع الإبر في الفراولة"، وفقا لما أفاد به مساعد المحقق، ستيوارت سميث، نقلا عن تقرير لموقع "Seven News report".

وقال سميث إن "التعامل مع الصبي سيتم بموجب نظام تحذير الشباب". وتتمثل عقوبة التلويث المتعمد لمصدر غذائي في نيو ساوث ويلز بالسجن 10 سنوات، لكن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قال إن الحكومة تخطط لزيادة الحد الأقصى لمدة السجن إلى 15 عاما.

وأوضح موريسون قائلا: "الأمر ليس مضحكا، إنه يعرض حياة الأستراليين الذين يعملون بجد للخطر"، وتحقق الشرطة حاليا في أكثر من 100 تقرير بشأن العثور على إبر في الفاكهة، حيث أهم يعتقدون بأن هناك أكثر من مرتكب لهذه العملية.

المصدر: إنديبيندنت