راقصة بالية سورية تبعث رسالة للعالم من قلب دمشق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لراقصة باليه سورية، وهي تؤدي رقصات داخل أمكنة أثرية في مناطق مختلفة من معالم دمشق القديمة وأسواقها.

وظهرت راقصة الباليه يارا خضير في مقطع الفيديو في عدة أماكن منها التكية السليمانية التي تعود للعهد العثماني وسط العاصمة دمشق وحارات وأحياء دمشق القديمة.

وبررت يارا اختيارها أداء رقصاتها في هذه الأماكن بأنها قلب دمشق وصورة العاصمة الحضارية، وأوضحت أنها أردات من خلال هذا الفيديو إيصال رسالة للعالم عن سوريا بأنها رغم الحرب ما زالت تنبض بالحياة والفنون.

المصدر: مواقع نت