ولاية أسترالية تدعو مواطنيها لتقطيع الفواكه قبل أكلها!

وجدت امرأة في مدينة سيدني "لحسن الحظ"، إبرة خياطة داخل تفاحة اشترتها من متجر محلي، بعد تقطيعها، إذ كانت تنوي وضع هذه التفاحة في حقيبة ابنتها المدرسية.

وقعت الحادثة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وقبل ذلك بعدة أيام، تم الإبلاغ عن العثور على إبر ودبابيس في فراولة بيعت في محلات الخضار والفواكه الأسترالية في ولاية كوينزلاند. واضطر عندها المزارعون لاتلاف المحصول كله، ما أدى إلى خسائر بحوالي ميلون دولار.

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ورفضت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حتى الآن ربط الحادثتين المتعلقتين بالعثور على إبر ودبابيس في الفراولة والتفاح. واعتبرت حادثة إبرة التفاحة حادثة منفصلة، لأنها تلقت أيضا شكاوى أخرى تتحدث عن العثور على إبر في الموز في سيدني، في17 سبتمبر الجاري.

ولاحظ المحقق، داني دوهرتي، أن شرطة الولاية تدرس الآن أكثر من 20 شكوى من هذا النوع. وصرح قائلا: "نتلقى شكاوى تتحدث عن العثور على إبر ليس في الفراولة فقط، لذلك ننصح الجميع بتقطيع الفاكهة مهما كان نوعها قبل تناولها".

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وبدأ بعض المزاعين بتركيب أجهزة للكشف عن المعادن في متاجرهم. بحيث يتمكن المشتري من التأكد من سلامة الثمار. وقد خصصت جائزة قدرها 100 ألف دولار أسترالي لمن يدلي بمعلومات تدل على المجرمين الذين قاموا بأعمال التخريب هذه. وينتظر المجرم حكم بالسجن لمدة 10 أعوام في حال القبض عليه.

المصدر: لينتا. رو