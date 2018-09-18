 
مباشر
عاجل
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يقدم التعازي لروسيا بضحايا الطائرة الروسية "إيل -20"

قط يفاجئ صاحبته ويعثر على كمية كبيرة من المخدرات!

متفرقات

قط يفاجئ صاحبته ويعثر على كمية كبيرة من المخدرات!
pexels.com/ Krysten Merriman
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt1h

تداولت وسائل الإعلام قصة غريبة لقط جلب كيسا مليئا بالمواد المخدرة إلى منزل صاحبته في مدينة بريستول جنوبي غرب بريطانيا.

وتفاجأت مواطنة بقطها عندما عاد إلى المنزل وهو يحمل بفمه كيسا بلاستيكيا. وبعد تفحص الكيس، لاحظت داخله أكياسا صغيرة مغلفة بإحكام، وتحوي مواد بيضاء اللون.

إقرأ المزيد
بعد الكحول.. كوكا كولا بالماريغوانا!

اشتبهت المرأة بمحتوى الكيس فما كان منها إلا أن اتصلت بالشرطة التي حضرت وصادرته، ملمحة إلى أنه يحوي مواد مخدرة، قد تكون نوعا من الكوكايين أو الهيروين.

من جانبها، نشرت الشرطة المحلية تغريدة على تويتر موضحة فيها محتويات الكيس، وبعض ملابسات القصة الغريبة.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تعرف على طائرة إيل - 20 التي أسقطت في سوريا بالخطأ