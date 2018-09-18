قط يفاجئ صاحبته ويعثر على كمية كبيرة من المخدرات!

تداولت وسائل الإعلام قصة غريبة لقط جلب كيسا مليئا بالمواد المخدرة إلى منزل صاحبته في مدينة بريستول جنوبي غرب بريطانيا.

وتفاجأت مواطنة بقطها عندما عاد إلى المنزل وهو يحمل بفمه كيسا بلاستيكيا. وبعد تفحص الكيس، لاحظت داخله أكياسا صغيرة مغلفة بإحكام، وتحوي مواد بيضاء اللون.

Look what the cat dragged in 🐱

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!



If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUKpic.twitter.com/l8aEHsf8oa — ASPolice Ashley (@ASPAshley) 17 сентября 2018 г.

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اشتبهت المرأة بمحتوى الكيس فما كان منها إلا أن اتصلت بالشرطة التي حضرت وصادرته، ملمحة إلى أنه يحوي مواد مخدرة، قد تكون نوعا من الكوكايين أو الهيروين.

من جانبها، نشرت الشرطة المحلية تغريدة على تويتر موضحة فيها محتويات الكيس، وبعض ملابسات القصة الغريبة.

المصدر: لينتا. رو