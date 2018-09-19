رجل "يعود إلى الحياة" في ثلاجة الموتى!

تعرض مواطن بولندي من مدينة سيميانوفيتس- سلينسكا لتجربة فريدة، بعد أن أدخل ثلاجة الموتى في المستشفى، إذ ظنه أطباء الإسعاف ميتا.

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وتفيد صحيفة PatrztuNews، بأن الرجل كان يمرح في حفل ساهر في أحد نوادي المدينة الليلية، إذ تناول كمية كبيرة من الكحول، ما تسبب في فقدانه الوعي وسقوطه في الشارع.

ولاحظ بعض المارة الرجل الممد في الشارع واتصلوا بالإسعاف. وعندما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبعد فحصه، لم يكتشف الفريق الطبي علامات الحياة على الشخص وعمره 31 سنة، فقرروا نقله إلى ثلاجة الموتى في المستشفى.

وبعد مضي بعض الوقت، أفاق "الميت" وهو في ثلاجة الموتى، ولحسن حظه، عندما بدأ يصرخ طلبا للمساعدة، كان على مقربة من المكان أحد الحراس، فسمع صراخه وفتح الثلاجة ليرى أحد "الموتى" يطلب بطانية.

وخرج الرجل من الثلاجة ولم يسأل أبدا لماذا وضع هناك، بل توجه مباشرة إلى النادي ثانية حيث افتقده أصدقاؤه، بحسب الصحيفة.

المصدر: رامبلر