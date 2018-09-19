لثلاث سنوات.. صبي يلعب بقنبلة "موقوتة"!‏

صدمت الشرطة في مدينة سوجو الصينية، عندما علمت أن الكتلة الحديدية التي كان يلعب بها صبي من المدينة، ليست إلا قنبلة حقيقية.

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وتبين للشرطة أن عائلة الصبي كانت على علم بالموضوع، حيث عثرت جدة الطفل على القنبلة بالصدفة، عندما كانت تزرع الأشجار ولم تخف من منظرها آنذاك. لذلك تركتها في المنزل ليلعب بها أحفادها، بحسب موقع "toutiao.com".

وقللت الجدة في البداية من الخطر المحتمل من القنبلة، ولم تكن سعيدة باهتمام السلطات بها. لكن الشرطة استدعت خبراء المتفجرات الذين أكدوا بأنها يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وقد تزهق أرواح من حولها، على الرغم من أنها من غير صاعق مفجر.

المصدر: لايف. رو