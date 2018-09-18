شاهد.. إنقاذ طفلة سقطت تحت عجلات قطار!

سقطت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من منصة محطة مترو مزدحمة في الصين بعد وصول القطار مباشرة.

وأرادت الطفلة أن تسرع لدخول القطار مع والدتها، لكنها سقطت في الهوة وأصبحت تحت القطار. وهرع الركاب وعمال المحطة لإنقاذ الطفلة التي كانت تبكي من الخوف.

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وتوقف القطار لعدة ثوان في المحطة قبل وقوع الحادث، وكانت الأم تمسك بيد ابنتها، لكنها لم تتمكن من منع ما حصل، وطلبت المرأة المساعدة على الفور بعد سقوط طفلتها.

وتظهر لقطات الفيديو الذي صوره أحد شهود العيان، كيف تحاول مجموعة من الناس إخراج الطفلة من أسفل القطار. وذكرت صحيفة ميرور أن الطفلة خرجت بسلام ولم تصب بجروح خطيرة، وأنها غادرت المحطة مع والدتها في القطار التالي.

المصدر: لايف. رو