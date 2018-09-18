بعد الكحول.. كوكا كولا بالماريغوانا!
تخطط شركة كوكا كولا لتوسيع خطوط إنتاجها للمشروبات الغازية بإضافة مشروب جديد إلى منتجاتها تدخل في تركيبه "الماريغوانا".
وتدرس الشركة حاليا إدخال تجربة إدخال (كانابيدول) أحد مركبات مادة الماريغوانا، التي لها تأثير تسكين الألم دون أن يكون لها مفعول نفساني، بحسب موقع "Bloomberg".
وتجري الشركة الآن مفاوضات مع شركة "Аurora Cannabis Inc" الكندية المصنعة للماريغوانا، حول إنتاج مشترك لمشروب جديد غير كحولي.
كما تدرس شركة كوكا كولا إدراج (كانابيدول) في المشروبات الأخرى غير الكحولية التي تنتجها.
يذكر أن أسهم منتجي مادة الكانابيدول ارتفعت فورا على خلفية انتشار مثل هذه الأخبار عن استخدامها في المشروبات غير الكحولية.
المصدر: لايف. رو