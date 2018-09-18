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بعد الكحول.. كوكا كولا بالماريغوانا!

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بعد الكحول.. كوكا كولا بالماريغوانا!
pexels-Edward Castro
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تخطط شركة كوكا كولا لتوسيع خطوط إنتاجها للمشروبات الغازية بإضافة مشروب جديد إلى منتجاتها تدخل في تركيبه "الماريغوانا".‏

وتدرس الشركة حاليا إدخال تجربة إدخال (كانابيدول) أحد مركبات مادة الماريغوانا، التي لها تأثير تسكين الألم دون أن يكون لها ‏مفعول نفساني، بحسب موقع "Bloomberg".‏

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وتجري الشركة الآن مفاوضات مع شركة "Аurora Cannabis Inc" الكندية المصنعة للماريغوانا، حول إنتاج مشترك لمشروب جديد غير كحولي.‏

كما تدرس شركة كوكا كولا إدراج (كانابيدول) في المشروبات الأخرى غير الكحولية التي تنتجها.‏

يذكر أن أسهم منتجي مادة الكانابيدول ارتفعت فورا على خلفية انتشار مثل هذه الأخبار عن استخدامها في المشروبات غير الكحولية. ‏

المصدر: لايف. رو

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