الأمير ويليام يكشف عن حبه لطعام يحظره القانون الملكي!

كشف دوق كامبريدج، الأمير ويليام، عن أنه ودوقة كامبريدج يستمتعان بتناول السوشي، على الرغم من أن القانون الملكي الشهير يحظر عليهما تناول المحار.

وأثناء قيام الأمير ويليام بجولة في المركز الثقافي الجديد "بيت اليابان" في شارع Kensington، يوم الخميس 13 سبتمبر، تناول بعض سمك السلمون "sashimi"، أعده الشيف، آكيرا شيميزو، الذي سمي المطعم على اسمه.

وقال ويليام: "أنا وزوجتي نحب السوشي، وقد نأتي إلى هذا المطعم لتناول الغداء عندما لا يكون هناك أحد". وخلال جولته، وصف الدوق سمك "sashimi" بأنه "مذهل ولذيذ".

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ووفقا لـ BBC، فإن إحدى مجموعات الطعام التي يتجنب أفراد العائلة المالكة تناولها أثناء تواجدهم في بلد أجنبي، أو تناول الطعام في الخارج، هي المحار، نظرا لخطر الإصابة بالعدوى عند تناول الشكل الخام منه.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه عندما يأكل الفرد محارا خاما يحتوي على Vibrio، وهو نوع من البكتيريا الموجودة في المياه الساحلية، يمكن أن يزيد ذلك من احتمال الإصابة بمرض يسمى "vibriosis".

وفي نوفمبر من العام الماضي، أفيد بأن فيروس قاتل، Ostreid herpesvirus 1، يهدد محار المحيط الهادئ، أحد أكثر أنواع المحار شهرة في العالم.

المصدر: إنديبندنت