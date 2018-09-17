إندونيسيا.. ولادة طفلة بعين واحدة!

ولدت في إندونيسيا طفلة تعاني من تشوه خلقي، إذ تظهر في وجهها عين واحدة كبيرة، ما شكل صدمة لوالديها وللكادر الطبي الذي أشرف على ولادتها.

وهذه الطفلة هي المولود الخامس لوالديها، أتان وسوريناتي أريانتو، فقد سبق لهما أن أنجبا أربعة أطفال أصحاء من دون أي أمراض أو تشوهات.

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وأدهشت الطفلة الكادر الطبي الذي أشرف على ولادتها، لأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا مثل هذه الحالة في السابق. والمثير في الأمر، أن الطفلة علاوة على أنها بعين كبيرة واحدة، فهي من دون أنف، ولكن بقية أعضاء الجسم طبيعية.

وكان وزن المولودة الجديدة عند ولادتها أكثر بقليل من 2 كلغم. ونقلت الطفلة إلى غرفة العناية المركزة ولكنها توفيت بعد بضع ساعات. وبحسب الأطباء، قد يكون السبب في هذه التشوهات الخلقية النادرة فيروس الحصبة أو تأثير بخار الزئبق، لأن والديها يعملان في منجم لاستخراج الزئبق.

المصدر: ميديك فوروم