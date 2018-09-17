مدينة أمريكية للبيع بـ 1.7 مليون دولار فقط! (فيديو)

تعرض مدينة تومسبورو في ولاية جورجيا الأمريكية، بكامل أحيائها ومرافقها الخدمية، للبيع بسعر 1.7 مليون دولار.

وذكر موقع "NBC New York" أن شاري هذه المدينة سيحصل على مجموعة من دور السكن فضلا عن مبان أخرى: مطعم وفندق من الطراز الفيكتوري وطاحونة وحتى مسرح أوبرا.

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وتحتوي المدينة المعروضة للبيع، على قاعة حفلات لمختلف المناسبات وعنبر لتخزين القطن، وصالون حلاقة ومبنى بنك قديم ومرآب لقطارات السكك الحديدية (أسس عام 1869)، إضافة إلى بحيرة اصطناعية وبئر إرتوازية.

كما أن موقع المدينة الإلكتروني ذكر أن الملاك الحاليين للمدينة يأملون أن تنتقل تومسبورو إلى أيد أمينة، فالملاك الجدد يجب أن يعوا تفرد هذا المكان وأهمية الحفاظ على مظهره التاريخي.

ويتوقع الملاك الحاليون أن تستخدم المدينة كمنطقة جذب سياحي ومتحف في الهواء الطلق، يمكن أن يحتضن العديد من المهرجانات وساحات تصوير الأفلام.

يذكر أن السعر المطروح لمدينة تومسبورو، يعادل تكلفة شقة فاخرة في منطقة مرموقة في مدينة نيويورك أو في المدن الأمريكية الكبرى.

المصدر: لينتا. رو