في سباق للسيارات.. شجرة عتيدة تقسم سيارة إلى نصفين! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة انشطار سيارة سباق إلى نصفين، في جمهورية الدومينيكان، وذلك عقب اصطدامها بشجرة خارج المضمار.

ويظهر الفيديو كيف انحرفت سيارتان مشاركتان في السباق عن المضمار، ومن ثم انزلقتا على العشب حتى اصطدمت إحداهما عرضيا بشجرة خارج المسار.

وأسفر الاصطدام عن انشطار السيارة إلى نصفين كما لو كانت مصنوعة من البلاستيك، بينما بقيت الشجرة راسخة في مكانها بلا حراك.

كما يظهر في الفيديو كيف قذف السائق خارج السيارة، في دلالة على شدة الاصطدام.

المصدر: وكالات