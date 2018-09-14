"فيديو" لإعصار فلورنسا يدب الرعب في قلوب المشاهدين!

أظهرت مذيعة تلفزيون "The Weather Chanel‎"، العواقب المحتملة لإعصار فلورنسا، من خلال فيديو في بث حي يحاكي تبعياته، حيث أثارت المشاهد رعب المتابعين.

وتحدثت مذيعة الأحوال الجوية عن إعصار فلورنسا الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكيف سيرتفع منسوب المياه عند اشتداد تأثير الإعصار المدمر.

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وقد صنعت مشاهد ارتفاع منسوب المياه في فيديو النشرة الجوية بمساعدة تقنيات الكمبيوتر الحديثة. حيث تظهر مشاهد النشرة ارتفاع منسوب المياه "فعليا" حول المذيعة نفسها.

وهذه هي المرة الأولى التي يصمم فيها فيديو لنشرة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الأعاصير التي تضربها باستمرار.

وقد حصل الفيديو المنشور على "Reddit.com" على نسبة مشاهدات عالية بعد عرضه بساعتين، وعلق عليه المشاهدون تعليقات تعكس خوفهم من إعصار فلورنسا.

المصدر: لايف. رو