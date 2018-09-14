مشاهد نادرة لـ"ثعالب" تطرد تمساحا من المياه!

نشرت صحيفة "The Straits Times"، فيديو غريبا يظهر هجوم مجموعة من ثعالب الماء على تمساح، حيث طوقته من جميع الجهات وطردته من محيطها.

وصور الفيديو في محمية سامجي بولوش في شمال شرق سنغافورة. ويظهر كيف حاول التمساح، الملقب من زوار المحمية بـ "بلا ذيل"، لأن ذيله مقطوع بالفعل، الهجوم على 6 من حيوانات القضاعة (ثعلب الماء) التي تعيش في مستنقع المحمية.

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لكن الثعالب استطاعت التغلب على التمساح وتطويقه ودفعه لمغادرة المكان بعد عدة مناورات مائية.

وعلق أستاذ البيولوجيا في جامعة سنغافورة، سيفاسوخي، على الفيديو بقوله إن المواجهات بين القضاعات والتماسيح تحصل كثيرا في الطبيعة، "فكلا النوعين يأكلان الأسماك ويتعين عليهما التعايش في نفس المنطقة. وتصطدم هذه الحيوانات أحيانا، لكن القضاعات كحيوان أكثر ذكاء ورشاقة، تستطيع التغلب على التماسيح وطردها بعيدا".

المصدر: لينتا. رو