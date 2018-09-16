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عربات الترام الجديدة تغير وجه العاصمة الروسية (صور)

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عربات الترام الجديدة تغير وجه العاصمة الروسية (صور)
RIAN/Evgenia Novozhenina
عربات الترام الجديدة في موسكو
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أعلن نائب كبير المهندسين في إدارة النقل بموسكو، سيرغي ماتفييف، أن سلطات العاصمة تسعى لتغيير أسطول عربات الترام فيها بشكل كامل، بحلول عام 2024.

RIAN/Aleksei Kudenko
تتوفر في قمرة القيادة في الترام الجديد أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال المواصلات

وقال ماتفييف إن التجديد الدائم لأسطول الترام هو أمر ضروري لخلق ظروف الراحة للركاب. وأشار إلى أن موسكو تسلمت، في 13 سبتمبر الجاري، الترام الـ201 من الجيل الجديد، علما أن العربات الجديدة  تنقل نحو مليون مواطن كل أسبوع.

RIAN/Aleksei Kudenko
صممت عربات الترام بحيث تتواءم مع النسق المعماري للمدينة
RIAN/Maksim Blinov
صالون الترام من الداخل
RIAN/Aleksei Kudenko
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وقد تم تكييف وسائل النقل الجديدة لتناسب الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتسع عربة واحدة لما يزيد عن 200 شخص.

وتتزود عربات الترام بنظام السيطرة على المناخ والملاحة الفضائية ونظام إنترنت واي-فاي مجاني، وكذلك مآخذ USB لشحن بطاريات الهواتف والحواسب اللوحية.

يذكر أن عربات ترام "فيتياز-إم" المطورة من الجيل الجديد، ظهرت لأول مرة في شوارع موسكو، في مارس عام 2017. ونقلت منذ مطلع العام الجاري ما يزيد عن 30 مليون مواطن. وتسير الآن في شوارع موسكو نحو 190 منها، مع العلم أن عددها سيزداد مع نهاية العام المقبل إلى 300.

المصدر: موسكو-24

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