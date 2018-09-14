بخرزة زرقاء.. كافيار "ترقي" آيفون إكس إس من العين! (فيديو+صور)

قدمت شركة كافيار الروسية "تعويذة" من نوع آخر لحماية هواتف آيفون إكس إس الجديدة الأحدث ضمن منتجات شركة آبل.

وطرحت كافيار المتخصصة بإكسسوارات وكماليات الهواتف الذكية الفاخرة نماذج جديدة لهياكل هواتف آيفون إكس إس، موشومة بتعاويذ تجسد رموزا ثقافية لثمانية شعوب في العالم.

ومن التعاويذ المشهورة في أسطاير شعوب الأرض اختارت كافيار: العين الزرقاء (الخرزة الزرقاء)، وشبكة العنكبوت الهندية والتنين الشرقي وأوراق البرسيم والكف وغيرها.

caviar

caviar

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وتزين الهيكل الجلدي الطبيعي المزركش بالهلال والنجمة 28 حجرة ألماس، وهو رمز لصائد الأحلام بحسب الأساطير الشرقية القديمة. وهذا الهيكل الجديد هو الأغلى من بين هياكل هواتف آيفون إكس إس التي تحمل التعاويذ المختلفة. ويبلغ سعره حوالي 5700 دولار.

المصدر: لينتا. رو