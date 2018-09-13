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طلاب يعدّون خطة "عبقرية" للتملص من الخدمة العسكرية!

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طلاب يعدّون خطة
Reuters : KCNA KCNA
عناصر من الجيش الكوري الجنوبي خلال إحدى المناورات.
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أعلن جيش كوريا الجنوبية عن فتح تحقيق حول قيام 12 طالبا من جامعة سيئول بزيادة أوزانهم عمدا، وذلك لكي يصبحوا غير صالحين فيزيائيا للخدمة العسكرية.

وأضاف المحققون العسكريون أن الطلاب قد يواجهون أحكاما بالسجن، خاصة أن كوريا الجنوبية تتمتع بنظام صارم للخدمة العسكرية، لا يستثني إلا قلة قليلة من الشباب، كالحائزين ميداليات أولمبية أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما يستثني القانون العسكري الشباب أصحاب الأوزان الثقيلة ممن لا يستطيعون الانخراط في العمليات الميدانية، حيث يتم فرزهم للعمل في مؤسسات حكومية مختلفة.

وأشار المحققون العسكريون إلى إمكانية تحويل الطلاب إلى الوحدات العسكرية الميدانية، وذلك بعد انتهائهم من أحكام السجن التي قد تفرض عليهم في نهاية التحقيق الجاري.

وفتح التحقيق بعد رصد الجيش لمحادثة جماعية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقش فيها الطلاب الخطة المرتقبة بشكل يثير الشك، وخاصة أنهم كانوا جميعا على أبواب الخدمة العسكرية.

المصدر: RT

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