معجزة أم شذوذ.. بقرة بـ3 قرون في البرازيل! (فيديو)

عرض موقع "UPI‎" الإخباري فيديو غريبا لبقرة ترعى بين قطيع من الماشية، تميزت بثلاثة قرون كبيرة واضحة، تموضعت بشكل هندسي دقيق على منتصف رأسها.

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وقد استرعت البقرة السوداء ذات القرون الثلاثة انتباه زوار مزرعة الحيوانات، لنمو القرن الثالث في منتصف رأسها تماما، لكن العاملين في المزرعة لم يعطوا الموضوع أهمية تذكر، ورعوها كبقية أبقار المزرعة.

ويعد تعدد القرون شذوذا خلقيا نادرا، يحدث لدى تزاوج الحيوانات من سلالات مختلفة. ولكن هذه الطفرة الخلقية تحدث نادرا لدى الأبقار وتنتشر بكثرة بين الأغنام.

المصدر: لينتا. رو