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مذبحة دلافين مروعة تثير غضب حماة البيئة! (فيديو)

متفرقات

مذبحة دلافين مروعة تثير غضب حماة البيئة! (فيديو)
Reuters Dinuka Liyanawatte
صةرة أرشيفية
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استعرض ناشطو حماية البيئة فيديوهات وصورا مروعة لمجزرة قام بها سكان إحدى الجزر الدنماركية بحق مجموعة كبيرة من الدلافين.

ويظهر في الفيدوهات كيف تجمع الصيادون على شواطئ جزيرة فارو الدنماركية، وبدأوا بالتقاط الدلافين هناك وطعنها بوحشية وتقطيع أعناقها ووضعها في المياه الضحلة التي صبغت باللون الأحمر من كثرة الدماء.

من جانبهم، أعرب ناشطون بيئيون من مجموعة "Sea Shepherd" عن اشمئزازهم وغضبهم من تلك التصرفات، وطالبوا بإدانتها، وخصوصا أن تلك المجازر تكررت أكثر من 10 مرات حسب قولهم.

life.ru/facebook

أما سلطات الجزيرة فلم تدن تلك التصرفات الوحشية، بل ذكرت أن صيد الدلافين السوداء بهدف بيع لحومها يعتبر مصدر دخل رئيسي للسكان المحليين.

life.ru/facebook

المصدر: لايف. رو

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