تعليم 5 نجوم.. قصر وخدم لتسهيل "دراسة" طالبة من الهند!

أعلنت ابنة ملياردير من الهند أنها تنوي اختيار 12 خادما لتشغيلهم لمساعدتها في "تسهيل" حياتها التعليمية الجامعية.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن الفتاة التي لم يكشف عن اسمها بعد، سجلت في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا. واشترى لها والدها قصرا هناك، لكي لا تضطر للعيش في السكن الجامعي.

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وتبحث عائلة الفتاة اليوم عن 12 موظفا لشغل منصب رئيس الطباخين وخادمة وسائق وعاملين في شؤون أخرى ليخدموها أثناء فترة دراستها الجامعية.

وسيقوم موظفو المستقبل بأمور كثيرة لمساعدة الطالبة "المسكينة" على الاستيقاظ في الأوقات اللازمة، ووضع جدول يومي مناسب وشراء الطعام والإشراف على الأزياء التي سترتديها. وستدفع عائلة الفتاة مبلغ حوالي 30 ألف جنيه إسترليني سنويا لهذه الخدمات.

وتم الإعلان عن مسابقة لهذه الوظائف عبر وكالة "Silver Swan" للتوظيف التي رفض موظفوها التعليق على الموضوع أو الإفصاح عن اسم الفتاة وعائلتها.

المصدر: لينتا. رو