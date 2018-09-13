الشرطة توقف روبوتا عملاقا يجوب شوارع الصين (فيديو)

أوقفت الشرطة الصينية روبوتا عملاقا بدا وكأنه قد خرج لتوه من فيلم "Transformers" الهوليوودي، إذ كان يجوب شوارع بكين في ذلك اليوم.

وجذبت الآلة العملاقة أنظار الآلاف من المشاة الذين اقترب بعضهم لالتقاط الصور، بينما كانت الشرطة تتحدث إلى سائق الروبوت وتبلغه بضرورة الابتعاد عن الطرق العامة التي شيدت خصيصا للسيارات.

والغريب في القصة، هو أن السائق صنع الروبوت بشكل كامل في منزله، حيث يخطط للمشاركة في مهرجان "تاوباو"، الحدث الذي يجمع عشرات الآلاف من المخترعين ورواد الأعمال ويمنحهم منبرا لعرض آخر إنجازاتهم.

وأكد المخترع أن آلته فريدة من نوعها في عموم الصين، كما أنها قادرة على التحول من شكل دبابة إلى شكل روبوت بشري، وبالعكس.

وفي سياق متصل، حاز فيلم "Transformers" على شعبية كبيرة جدا بين الشباب في الصين، كما حققت مبيعاته أرقاما قياسية، إذ حصد الجزء الرابع من السلسة السينمائية أعلى إيرادات في تاريخ البلاد، وذلك في عام 2014.

المصدر: YouTube + CNET