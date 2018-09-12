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كادت أن تفقد حياتها بسبب إيمانها بالخرافات!

متفرقات

كادت أن تفقد حياتها بسبب إيمانها بالخرافات!
pexels.com/ Pixabay
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تداولت وسائل الإعلام قصة امرأة إيطالية عرّضت نفسها لحادث خطير بسبب إيمانها بالقصص والروايات الشعبية.

وقع الحادث في مقاطعة رييتي الإيطالية، عندما كانت امرأة تقود سيارتها في أحد الشوارع، ولاحظت قطا أسود يعبر الشارع على بعد بضعة أمتار، فما كان منها إلا انعطفت بالسيارة بشكل متهور لتصدم سيارة مركونة على طرف الشارع، ما أدى لاشتعال النار بسيارتها وإصابتها بجروح خطيرة.

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وبعد إسعاف المرأة وتقديم العلاج لها، أكدت أنها أقدمت على هذا التصرف لإيمانها بالأساطير الشعبية التي تقول إن "عبور قط أسود للشارع أمام أي شخص يعتبر فألا سيئا"، لذا أرادت حينها تجنب القط وتغيير مسارها فجأة فاصطدمت بالسيارة الأخرى.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكثير من الناس الذين يؤمنون بالقصص الشعبية أو الخرافات، غالبا ما يقدمون على تصرفات غير مفهومة، فبعض الناس يقومون أحيانا بإلغاء رحلة سفر أو اجتماع مهم بسبب حلم سيئ قد راودهم.

المصدر: لايف. رو

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