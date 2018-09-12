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مصر.. الشرطة تعتقل "ميتا" قتل شقيقه منذ 25 عاما

متفرقات

مصر.. الشرطة تعتقل
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الشرطة المصرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مصر، القبض على شخص مسجل متوف بالأحوال المدنية، للتملص من تنفيذ حكم عليه بالإعدام في جريمة قتل.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حي الوايلي، من أحد أصحاب المخابز بدائرة القسم، مفادها أن أحد الأشخاص تردد على مخبزه بحثا عن فرصة عمل، ولا يحمل بطاقة شخصية و أمره مريب.

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وانتقل الضباط للمخبز وتمكنوا من توقيفه، وتبين أنه مطلوب للعدالة، في قضية قتل عمد، عام 1993، والمدرجة على جهاز الحاسب الآلي لتنفيذ الأحكام "كف بحث" لوفاة المحكوم عليه.

وأقر أنه في عام 1992 قام بقتل شقيقه عقب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، على حد زعمه، ولاذ بالفرار.

وأضاف أن زوجته استخرجت شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه، والمستحقات المالية خاصته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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