سيارة تتحول إلى "أشلاء" في حادث مروري مروع (فيديو)

نشرت قناة "Life Shot‎" التلفزيونية فيديو حديثا يصور لحظة وقوع حادث مروري مروع على طريق مينسك السريع في ضواحي موسكو.

وتظهر لقطات الفيديو كيف انحرفت سيارة رانج روفر عن مسارها لتواجه السيارات القادمة على طريق مينسك السريع.

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وتسببت رانج روفر أثناء انحراف مسارها بتصادم قوي لأربع سيارات وتحطيمها بالكامل. ويظهر الفيديو أيضا كيف "تمزقت" واحدة من السيارات أثناء اصطدامها وتحولت إلى حطام.

وذكرت قناة "لايف شوت" أن الحادث المروري أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى على الفور.

المصدر: لايف. رو