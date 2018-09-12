ثعبانان يسقطان من سقف غرفة نوم أثناء معركة "باسم الحب" (فيديو)

يشعر العديد من ملاك المنازل بالقلق إزاء احتمال اقتحام اللصوص لبيوتهم، ولكن لا يتوقع أحد سقوط الثعابين من سقف غرفة النوم والبدء في معركة عنيفة. وهذا بالضبط ما حدث في منزل أسترالي.

وشهدت الحادثة المروعة التي وقعت في منزل بضاحية Brisbane في Kenmore Hills، سقوط ثعبانين من سقف غرفة النوم على أرضية الخشب الصلب، أثناء معركة حامية حول أفعى أنثى، وفقا لـ لانا فيلد من Snake Catchers Brisbane، التي صورت لقطات الحادثة لأكثر من 5 دقائق.

وعلى الرغم من عدم رؤية الأفعى، قالت فيلد: "إنها في الجوار لأنها تركت إشارة الفيرومونات (كيماويات ذات رائحة)".

وتُظهر اللقطات غطاء مجرى الهواء والحطام على الأرضية، والثقب غير المكشوف في السقف، الذي دخل منه الثعبانان إلى المنزل.

وعلى الرغم من أن طول الثعبانين بلغ حوالي 1.75 متر لكل منها، إلا أن فيلد قالت إنهما في الواقع "متوسطا الحجم بالنسبة للمنطقة".

وبعد ذلك، نُقل الثعبانان إلى منطقة كريك على بعد حوالي ميل، وفقا لفيلد التي قالت في نهاية الفيديو، إنها ستأخذهما بعيدا وتترك أصحاب المنزل "يعودون إلى عشائهم وحياتهم دون ثعابين".

المصدر: RT