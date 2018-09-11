 
مباشر

صور نادرة لأحداث 11 سبتمبر

متفرقات

صور نادرة لأحداث 11 سبتمبر
Reuters Stringer
هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krve

تحيي الولايات المتحدة الذكرى الـ17 لهجمات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل 2997 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وتمثلت الهجمات في تحويل وجهة أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها، ضربت وزارة الدفاع الأمريكية ومركز التجارة العالمي في نيويورك.

nasa
georgewbushlibrary.smu.edu
FBI

ويعد هذا الحدث أسوأ هجوم شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، وقد أدى إلى إطلاق الرئيس الأمريكية آنذاك، جورج بوش الابن، "الحرب على الإرهاب" على الفور، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

georgewbushlibrary.smu.edu
georgewbushlibrary.smu.edu
Air Force photo by Staff Sgt. Larry A. Simmon

وكان الرئيس بوش يزور مدرسة في فلوريدا عندما اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وسرعان ما تخلى عن جميع الأنشطة المخطط لها في ذلك اليوم وبدأ في التعامل مع الحدث، وعندما ضربت الطائرة الثانية البرج الثاني، أصبح من الواضح أن الأمر لم يكن مجرد صدفة.

Air Force photo by Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill
Air Force photo by Staff Sgt. Larry A. Simmon
georgewbushlibrary.smu.edu

وعلى الأرض، في نيويورك، كانت هناك حالة من الهلع تزامنا مع انهيار البرجين الذي أدى إلى إغراق المناطق المحيطة بالغبار.

وقد أودت جهود الإنقاذ بحياة 412 شخصا من خدمات الطوارئ من بينهم 343 من رجال الإطفاء.

وتزامنا مع الذكرى الـ17، نشرت عدة مواقع عالمية صورا أرشيفية نادرة، تظهر الآثار الناجمة عن الحدث في اللحظات التالية للهجمات.

Reuters
FBI
FBI
FBI
FBI

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online