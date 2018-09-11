صور نادرة لأحداث 11 سبتمبر

تحيي الولايات المتحدة الذكرى الـ17 لهجمات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل 2997 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وتمثلت الهجمات في تحويل وجهة أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها، ضربت وزارة الدفاع الأمريكية ومركز التجارة العالمي في نيويورك.

nasa

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FBI

ويعد هذا الحدث أسوأ هجوم شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، وقد أدى إلى إطلاق الرئيس الأمريكية آنذاك، جورج بوش الابن، "الحرب على الإرهاب" على الفور، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

georgewbushlibrary.smu.edu

georgewbushlibrary.smu.edu

Air Force photo by Staff Sgt. Larry A. Simmon

وكان الرئيس بوش يزور مدرسة في فلوريدا عندما اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وسرعان ما تخلى عن جميع الأنشطة المخطط لها في ذلك اليوم وبدأ في التعامل مع الحدث، وعندما ضربت الطائرة الثانية البرج الثاني، أصبح من الواضح أن الأمر لم يكن مجرد صدفة.

Air Force photo by Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill

Air Force photo by Staff Sgt. Larry A. Simmon

georgewbushlibrary.smu.edu

وعلى الأرض، في نيويورك، كانت هناك حالة من الهلع تزامنا مع انهيار البرجين الذي أدى إلى إغراق المناطق المحيطة بالغبار.

وقد أودت جهود الإنقاذ بحياة 412 شخصا من خدمات الطوارئ من بينهم 343 من رجال الإطفاء.

وتزامنا مع الذكرى الـ17، نشرت عدة مواقع عالمية صورا أرشيفية نادرة، تظهر الآثار الناجمة عن الحدث في اللحظات التالية للهجمات.

Reuters

FBI

FBI

FBI

FBI

المصدر: إنديبندنت