في مطار بموسكو.. مصادرة 20 أفعى نقلها مسافر بين أمتعته!

صادرت الجمارك الروسية 20 أفعى في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو، كانت بحوزة راكب ألماني قادم من دوسيلدورف الألمانية.

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ونقلت الأفاعي إلى المركز الروسي لدعم الحيوانات البرية في إدارة حماية البيئة بحكومة موسكو، لعدم وجود مستندات تُثبت هويتها وأنواعها.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة أن صاحب الأفاعي وصل موسكو، يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري، بطائرة قادمة من دوسيلدورف الألمانية. وحسب ما أورده، فإنه اشتراها في معرض دولي أقيم بألمانيا، ووزعها في أوعية أسطوانية وضعت داخل أكياس من القماش.

ولم يذكر الألماني عند السفر وجود زواحف ضمن أمتعته الشخصية. وقال ناطق باسم إدارة حماية البيئة إن الأفاعي لا تزال تحت الحجر الصحي في مركز دعم الحيوانات البرية. فيما قال الخبراء إن الأفاعي ليست من الأنواع السامة.

المصدر: تاس