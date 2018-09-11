الشرطة الروسية تعتقل قاتلا "مات" قبل 20 عاما!

ألقت الشرطة الروسية في مقاطعة كالينينغراد القبض على قاتل اعتبر متوفيا منذ أكثر من 20 عاما.

وجاء في بيان شرطة المقاطعة المنشور، في 11 سبتمبر الجاري، أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة خاباروفسك (عمره 60 عاما)، للاشتباه في قتله صديقه في عام 1997، حيث اختفى آنذاك تاركا "رسالة انتحار" واعتراف بالجريمة التي اقترفها.

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ومنذ ذلك الوقت، اعتبره أقاربه وأصدقاؤه متوفيا، وأدرجته الشرطة في قائمة المطلوبين للعدالة.

ومن دراسة جميع احتمالات صلات الشخص المطلوب، اكتشف ضابط التحقيقات الجنائية أن زوجته انتقلت للإقامة من الشرق الأقصى إلى مقاطعة كالينينغراد، وأرسل هذه المعلومات إلى مديرية شرطة المقاطعة.

وبدورهم، وجد أفراد شرطة المقاطعة زوجة الشخص المطلوب، واكتشفوا وجود رجل بنفس العمر والمواصفات يعيش معها. واعتقلت الشرطة الرجل الذي قدم وثائق شخصية باسم رجل أجنبي، ولكنه اعترف لاحقا بجريمته التي ارتكبها قبل 20 عاما. ونقل الرجل تحت حراسة مشددة إلى مدينة خاباروفسك، حيث اقترف جريمته، وسلم إلى لجنة التحقيق هناك.

المصدر: لينتا. رو