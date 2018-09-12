الإمارات: نحتاج 30 ألف متطوع لـ "Expo 2020"

افتتحت دبي "بيت المتطوعين" الذي سيكون مسؤولا عن إدارة وتجهيز وتدريب آلاف المتطوعين من سكان الإمارات، للمشاركة في تنظيم الحدث العالمي القادم، "Expo 2020".

وتتوقع اللجنة المنظمة لمعرض "Expo 2020"، أن تحتاج إلى 30 ألف متطوع خلال فعاليات الحدث، سواء من سكان الإمارات أم من مواطنيها.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الفرق التطوعية في إنجاح المعرض الدولي الأضخم، من خلال مشاركة أفرادها في استقبال ملايين الضيوف، وكذلك تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ترافق انعقاد المعرض.

وعلى الرغم من عدم تقاضي المتطوعين لأجور مادية، إلا أنه سيكون هنالك نظام مكافآت شامل لتقدير جهود الأفضل بينهم، كما أن الحكومة ستتولى تكاليف تنقلاتهم وطعامهم طوال فترة الحدث.

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وفي سياق متصل، أكدت اللجنة المنظمة أنها بحاجة لجميع الخبرات الموجودة في السوق، ولا يجوز لأحد أن يستثني نفسه لأي سبب، طالما أنه مهتم بالانضمام إلى الفريق المنظم.

ويعد "Expo" أضخم معرض شامل في العالم، ينعقد كل 5 سنوات في مدينة عالمية ما، إذ وقع اختيار "الجمعية العامة للمعارض الدولية" على مدينة دبي، في نوفمبر 2013، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن ينعقد Expo 2020 لمدة ستة أشهر متواصلة، بين أكتوبر وأبريل من عام 2020.

المصدر: Gulf News