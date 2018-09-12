 
مباشر

الإمارات: نحتاج 30 ألف متطوع لـ "Expo 2020"

متفرقات

الإمارات: نحتاج 30 ألف متطوع لـ
Reuters : Ashraf Mohammad Mohammad Alamra
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krt8

افتتحت دبي "بيت المتطوعين" الذي سيكون مسؤولا عن إدارة وتجهيز وتدريب آلاف المتطوعين من سكان الإمارات، للمشاركة في تنظيم الحدث العالمي القادم، "Expo 2020".

وتتوقع اللجنة المنظمة لمعرض "Expo 2020"، أن تحتاج إلى 30 ألف متطوع خلال فعاليات الحدث، سواء من سكان الإمارات أم من مواطنيها.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الفرق التطوعية في إنجاح المعرض الدولي الأضخم، من خلال مشاركة أفرادها في استقبال ملايين الضيوف، وكذلك تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ترافق انعقاد المعرض.

وعلى الرغم من عدم تقاضي المتطوعين لأجور مادية، إلا أنه سيكون هنالك نظام مكافآت شامل لتقدير جهود الأفضل بينهم، كما أن الحكومة ستتولى تكاليف تنقلاتهم وطعامهم طوال فترة الحدث.

إقرأ المزيد
رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور. ملياردير إماراتي بارز يطالب السلطات برفع الحظر عن مكالمات "واتس آب" (فيديو)

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة المنظمة أنها بحاجة لجميع الخبرات الموجودة في السوق، ولا يجوز لأحد أن يستثني نفسه لأي سبب، طالما أنه مهتم بالانضمام إلى الفريق المنظم.

ويعد "Expo" أضخم معرض شامل في العالم، ينعقد كل 5 سنوات في مدينة عالمية ما، إذ وقع اختيار "الجمعية العامة للمعارض الدولية" على مدينة دبي، في نوفمبر 2013، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس. 

ومن المقرر أن ينعقد Expo 2020 لمدة ستة أشهر متواصلة، بين أكتوبر وأبريل من عام 2020.

المصدر: Gulf News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. القيادة المركزية الأمريكية تجتمع بقادة جيوش الخليج ومصر والأردن وتضغط لتشكيل حلف ضد إيران..