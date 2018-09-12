ستاربكس تدخل إيطاليا بأضخم مقهى في أوروبا

قامت العملاقة ستاربكس بافتتاح أول مقاهيها في إيطاليا، وتحديدا في مدينة ميلان، الخطوة التي تضعها في منافسة تجارية شرسة في أشهر بلدان العالم بفنون القهوة وأصنافها.

وصرحت ستاربكس بأن فرعها الجديد في مدينة ميلان هو الأجمل بين مقاهيها حول العالم، وكذلك الأكبر مساحة في القارة الأوروبية.

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كما ينضم الفرع الجديد إلى فئة مقاهي ستاربكس الفاخرة، المسماة بـ "Reserve Rosteries"، إذ أوجدت الشركة 3 مقاه فقط من هذه الفئة، في شنغهاي، سياتل، وأخيرا ميلان.

وصرح المدير الأسبق لستاربكس وعضو مجلس الإدارة، هوارد شولتز، قائلا: "لم نأت إلى إيطاليا لنعلم الإيطاليين صنع القهوة، لقد أتينا إلى هنا بتواضع واحترام لنعرض ما تعلمناه".

وأكدت إدارة الشركة على أنها افتتحت مقهى فاخرا بأصناف قهوة فاخرة لكي تقدم للزبون الإيطالي تجربة مميزة تختلف عما اعتاد عليه، في مقاهي ستاربكس الأخرى حول العالم.

وبافتتاح فرعها الأخير في ميلان، تكون ستاربكس قد وصلت إلى 78 بلدا حول العالم، وامتلكت أكثر من 28 ألف فرع بالمجمل.

المصدر: Euronews