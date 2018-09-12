 
مباشر

ستاربكس تدخل إيطاليا بأضخم مقهى في أوروبا

متفرقات

ستاربكس تدخل إيطاليا بأضخم مقهى في أوروبا
You-Tube: Fortune Magazine
أول مقهى ستاربكس في إيطاليا، مدينة ميلان.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krsh

قامت العملاقة ستاربكس بافتتاح أول مقاهيها في إيطاليا، وتحديدا في مدينة ميلان، الخطوة التي تضعها في منافسة تجارية شرسة في أشهر بلدان العالم بفنون القهوة وأصنافها.

وصرحت ستاربكس بأن فرعها الجديد في مدينة ميلان هو الأجمل بين مقاهيها حول العالم، وكذلك الأكبر مساحة في القارة الأوروبية.

إقرأ المزيد
رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور. ملياردير إماراتي بارز يطالب السلطات برفع الحظر عن مكالمات "واتس آب" (فيديو)

كما ينضم الفرع الجديد إلى فئة مقاهي ستاربكس الفاخرة، المسماة بـ "Reserve Rosteries"، إذ أوجدت الشركة 3 مقاه فقط من هذه الفئة، في شنغهاي، سياتل، وأخيرا ميلان.

وصرح المدير الأسبق لستاربكس وعضو مجلس الإدارة، هوارد شولتز، قائلا: "لم نأت إلى إيطاليا لنعلم الإيطاليين صنع القهوة، لقد أتينا إلى هنا بتواضع واحترام لنعرض ما تعلمناه".

وأكدت إدارة الشركة على أنها افتتحت مقهى فاخرا بأصناف قهوة فاخرة لكي تقدم للزبون الإيطالي تجربة مميزة تختلف عما اعتاد عليه، في مقاهي ستاربكس الأخرى حول العالم.

وبافتتاح فرعها الأخير في ميلان، تكون ستاربكس قد وصلت إلى 78 بلدا حول العالم، وامتلكت أكثر من 28 ألف فرع بالمجمل.

المصدر: Euronews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا