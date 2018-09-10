"علي بابا" يتخلى عن إمبراطوريته!

تناقلت وسائل إعلام معلومات تفيد بنية أغنى رجل صيني في العالم التقاعد وترك منصب رئيس مجلس إدارة شركة "علي بابا".

ويعتزم الملياردير الصيني، جاك ما، ترك منصبه في إمبراطورية "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، في 10 سبتمبر عام 2019، في الذكرى العشرين لتأسيس الشركة، وفي يوم ميلاده الـ55. وسيصادف هذا التاريخ ذكرى الاحتفال في الصين بعيد المعلم.

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وقال ما إنه سيتفرغ بعد تركه إدارة الشركة للأعمال الخيرية في مجال التعليم، وسيبقى عضوا في مجلس إدارة الشركة فقط، وسيساعد مديرها الجديد في نقل الإدارة إليه.

وتقدر ثروة جاك ما بـ 36.6 مليار دولار، ما يجعله أغنى صيني في العالم.

وبات من المعروف أن جاك ما سيحضر المنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في روسيا، إذ سيشارك مؤسس مجموعة علي بابا في أعمال الطاولة المستديرة لهذا المنتدى الاقتصادي.

المصدر: لايف. رو