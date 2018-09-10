ألمانيا.. العثور على بقرة هاربة في مكان لا يخطر على بال (فيديو)

عثر على بقرة هربت من إحدى مزارع بلدة ماينينغن الألمانية في مكان لا يخطر على بال، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وبعد أن اكتشف أن البقرة هربت من مزرعة ألمانية، بدأت عملية البحث عنها في أرجاء البلدة، لكن البحث التقليدي لم يجد نفعا وكأن البقرة تبخرت في الهواء.

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وعثر على المكان الذي لجأت إليه البقرة بواسطة طائرة عمودية، اكتشفت أنها موجودة على سطح مرآب للسيارات في البلدة.

وقامت فرق الإنقاذ بإحضار رافعة لإنزال البقرة من السطح الذي صعدت عليه. لكن العملية كانت صعبة جدا، ولم يستطع أحد إنزالها إلا بعد استدعاء الأطباء البيطريين الذين اضطروا إلى استخدام حقنة منومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البقرة موجودة الآن في مزرعتها، وتستعيد وعيها وعافيتها، لكن السؤال الذي حير الجميع، هو كيف صعدت البقرة على سطح المرآب؟

المصدر: لايف. رو