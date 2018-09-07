سائق يغفو خلف مقود حافلته.. لحظات مروعة لحادث سير! (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة في أحد شوراع أوكرانيا حادث سير مرعب اصدمت فيه شاحنة بحافلة مليئة بالركاب، غط سائقها في غفوة فجائية.

وتظهر مشاهد الفيديو كيف خرج سائق الحافلة سليما بعد أن تحطمت مقدمة وحجرة القيادة الأمامية بالكامل. ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد خرج السائق والركاب من الحافلة ولم يصابوا إلا بجروح طفيفة.

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وحصل الحادث على طريق بالقرب من قرية ميلوشي التابعة لمنطقة لوتسك في أوكرانيا، عندما نام السائق فجأة وغفى خلف مقود الحافلة التي انحرفت عن مسارها واصطدمت بشاحنة.

واحتجز الركاب داخل الحافلة بسبب الحادث، وتتطلب إخراجهم تدخل فريق إنقاذ حررهم قبل نقلهم إلى المستشفى.

المصدر: لايف. رو