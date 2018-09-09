حل مبتكر للكسالى .. بخاخ "سحري" لغسل الملابس!

يمكن لجيل الألفية والطلاب الذين لا يحبون استخدام الغسالة، شراء بخاخ مطور يمكنه تنظيف الملابس بسهولة وسرعة.

وطُرح بخاخ "Day 2" الذي صممته Unilever، الأسبوع الماضي، حيث يُقال إنه يعمل على تجديد الملابس وتجفيفها، ما يجعلها نظيفة.

Unilever

وصُمم المنتج (سعره 10 دولارات) لجيل الشباب، الذي يشعر بالتململ والكسل عند التفكير بغسل الملابس.

وتستخدم تقنية البخاخ المطور جزيئات تقوية الأنسجة لإعادة تجديد الملابس. ومع ذلك، فشلت Unilever في الكشف عن كيفية عملها بالضبط.

Unilever

ويزعم موقع "Day 2" أن المنتج يزيل الروائح ويجدد الألبسة على الفور، بحيث تنتقل الملابس عبر حلقة "اللبس والغسل"، في غضون 15 دقيقة. ويسمح البخاخ المطور باستهلاك الألبسة 25 مرة قبل الحاجة إلى غسلها.

Unilever

يذكر أن Unilever هي شركة هولندية تأسست سنة 1929، عن طريق دمج شركتين كبيرتين في ذلك الحين، وهما "lever brother" البريطانية، المتخصصة في صناعة الصابون، وشركة "unie margarine". وأدى هذا الاندماج إلى هز الوسط التجاري حين ذاك، بما أنهما من أكبر الشركات في مجالهما.

المصدر: ديلي ميل