تعرف على سعر عقارات العالم مجتمعة!

وصلت القيمة الإجمالية لجميع العقارات في العالم في بداية عام 2018 رقما قياسيا جديدا، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

ونشرت شركة الخدمات العقارية العالمية "Savills"، أن المحللين حسبوا التكلفة الإجمالية للعقارات في العالم، حيث بلغت 280.6 تريليون دولار. وبلغ سعر عقارات السكن في العالم 220.6 تريليون دولار، والعقارات التجارية 33.3 ترليون دولار.

كما وصل سعر الأراضي الزراعية والغابات إلى 27.1 تريليون دولار.

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وتقدر "Savills" أن قيمة كل العقارات في العالم تزيد بمقدار 3.5 مرة عن إجمالي الناتج المحلي العالمي.

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وتبلغ حصة أمريكا الشمالية وأوروبا من إجمالي سعر العقارات في العام 44% وهي أكبر حصة. أما حصة الصين وهونغ كونغ فقد بلغت 26% من إجمالي سعر عقارات العالم.

وحددت شركة "Savills"، الأسواق الـ5 الأولى التي شهدت أعلى تكلفة للعقارات التجارية، وكانت الولايات المتحدة في المقدمة، إذ بلغ السعر الإجمالي لجميع العقارات التجارية فيها 8.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ 3.6 تريليون دولار واليابان بـ 2.8 تريليون وألمانيا 1.7 ترليون وبريطانيا العظمى 1.7 تريليون.

أما القيمة الإجمالية لجميع العقارات السكنية في روسيا فقد بلغت نهاية عام 2017 حوالي 2.9 تريليون دولار، ثلث المبلغ من العاصمة موسكو وحدها.

المصدر: لينتا. رو