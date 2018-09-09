لأول مرة.. هونغ كونغ تقصي نيويورك في أعداد الأثرياء

تربعت مدينة هونغ كونغ على عرش المدن الأكثر ازدحاما بالأثرياء، ممن تبلغ ثروتهم الشخصية 30 مليون دولار أو أكثر، إذ بدأ حدوث ذلك في عام 2017.

وكشف عن تصدر هونغ كونغ للمدن الثرية، تقرير جديد صدر عن شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة، "Wealth-X"، بينما أتت نيويورك في المركز الثاني عالميا.

كما حلت كل من طوكيو ولوس أنجلوس وباريس ولندن في المراكز التي تلت مدينة نيويورك، على التوالي.

وحسب التقرير الصادر، فإن هونغ كونغ تضم اليوم أكثر من 10 آلاف شخص ممن تفوق ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي.

إقرأ المزيد

وأشار خبراء إلى أن الزيادة القياسية في أعداد الأثرياء في هونغ كونغ قد حدثت نتيجة لتطور قطاع البورصة المالية فيها، وكذلك تعاظم التبادل التجاري والمالي مع الاقتصاد الصيني ككل.

ولكن، على الرغم من تقدم هونغ كونغ على نيويورك، إلا أن الولايات المتحدة ما تزال تتفوق على الصين في مجمل أعداد الأثرياء.

المصدر: China Daily