زرافة تعض طفلا وأمه وتدخلهما العناية المركزة! (صور)

هاجمت زرافة امرأة وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات في محمية "Blyde Wildlife Estate" للحيوانات البرية في مدينة هويدسبروت في جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة ميرور، أن الزوجين كاثي وسام ويليامز، وهما عالمان بريطانيان، كانا في رحلة عمل مع ابنهما فين، في جنوب إفريقيا.

YouTube.com/ News World

وفي يوم الحادثة، كانت هناك زرافة وولداها بالقرب من منزل عائلة ويليامز، وإذ بها فجأة تهاجم المرأة والطفل وتعضهما عضات قوية.

YouTube.com/ News World

ولحسن الحظ، كان سام عائدا من العمل عندما رأى بأم عينيه كيف هاجمت الزرافة أفراد عائلته، واستطاع إبعادها عنهما بصعوبة واتصل بسيارة الإسعاف التي نقلتهما إلى مستشفى محلي.

لكن خطورة الإصابات والجروح البالغة التي أصيب بها طفله وزوجته استدعت نقلهما بطائرة عمودية إلى مستشفى في جوهانسبرغ.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن حالة الأم وابنها خطرة للغاية على الرغم من إجراء العمليات اللازمة لهما.

وبحسب الصحيفة، فإن الزرافة هاجمت كاثي وفين بسبب خوفها من ظهورهما المفاجئ أمامها.

المصدر: لينتا. رو