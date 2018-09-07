بوزن 119 كغ.. أكبر بطيخة في العالم أوكرانية أم أمريكية؟

تباهت وزارة خارجية أوكرانيا بإنجازات البلاد في مجال الزراعة، ونشرت صورة لأكبر بطيخة في العالم على أنها من إنتاج مزرعة في منطقة خيرسون.

وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية تعليقا لها على صفحتها في فيسبوك بعد نشر صورة للبطيخة: "أكبر بطيخة في العالم، مثل هذا البطيخ ينمو على أرض منطقة خيرسون المعطاءة".

وتزن أكبر بطيخة في العالم، بحسب الوزارة الأوكرانية 119 كيلوغراما.

لكن مجموعة من مواطني أوكرانيا الذين شاهدوا هذه الصورة لأكبر بطيخة شكّوا في صحتها، ثم تأكدوا من أن الصورة كانت قد نشرت منذ عدة سنوات.

وقال الصحفي الأوكراني فلاديسلاف أنتونوف:

"تبين أن الصورة ليست من منطقة خيرسون أبدا، إنها من الولايات المتحدة الأمريكية ونشرت في 30 ديسمبر 2013".

وأشار الصحفي إلى أن صورة البطيخة والمزارع الأمريكي، رافقتها عند نشرها هذه العبارة: "Giant Watermelon Growers".

وبعد أن نشر أنتونوف حقيقة الصورة والبطيخة الأمريكية الأكبر في العالم، قامت وزارة الخارجية الأوكرانية بحذف الصورة والتعليق لأكبر بطيخة في العالم من أرض أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي