كلبة "تدرب" فريق كرة قدم في باراغواي! (صور)

تعلقت كلبة بفريق "2 مايو" لكرة القدم في مدينة بيدرو خوان كاباليرو في باراغواي، وأصبحت لا تفارق تدريبات وألعاب الفريق أبدا بعد معاملة مدرب الفريق لها بطريقة مميزة.

واعترف مدرب فريق كرة القدم، كارلوس هارا ساغير، أنه أعطى الكلبة فطائر لتأكلها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلبة ترافق فريق كرة القدم في حله وترحاله.

Carlos Jara Saguier, DT del 🇵🇾Club Sportivo 2 de Mayo, contó que un día le dio una empanada a una perrita callejera, desde entonces, Tesapará no se le despega y le acompaña en los partidos, entrenamientos y hasta en ruedas de prensa. FIDELIDAD MÁXIMA. 🐶❤️ pic.twitter.com/bauLATbgsg — Bohemio Futbolero. (@Soybohemiofut) 5 сентября 2018 г.

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وقال ساغير إن "الكلبة هي الملاك الحارس للنادي، فهي تبقى في المساء تحرس المرمى ليلا. وفي النهار، ترحب بنا وتسير معي في ممرات غرف تبديل الملابس وفي الملعب مع اللاعبين. إنها ودودة للغاية وجميع من في الملعب يعرفها من عمال ومشجعين، وهي تشاطرنا جميع مشاعرنا في الفوز والخسارة".

وأطلق الفريق على الكلبة البالغة من العمر 10 سنوات، والتي أصبحت بالنسبة لهم تعويذة الحظ، لقب تيسابارا "عيون الليل" لسواد عينيها.

وترافق "عيون الليل" فريق كرة القدم أثناء جميع التدريبات وتمتثل لأوامر المدرب. كما أنها تلازم مقاعد اللاعبين البدلاء أثناء المباريات الرسمية ولا يمكن إخراجها أبدا من الملعب.

المصدر: لايف. رو