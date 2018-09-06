مدافع ناد إنجليزي يتأخر عن التدريب شهرين فقط!

سجل مدافع منتخب ساندرلاند الإنجليزي رقما قياسيا غير متوقع لناديه، عندما تأخر 72 يوما "فقط" عن موعد التدريب.‏

وكان المدافع، ميسون دجيلوبودجي، السنغالي مستاء جدا من هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثالثة. لذلك لم يسع للعودة إلى فريقه بعد إعارته لفريق ديجوني الفرنسي.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النادي الإنجليزي لم يكن مسرورا من تصرف دجيلوبودجي، لذلك رفض دفع أجره خلال فترة غيابه. كما يسعى النادي لإيجاد طريقة لإنهاء العقد مع هذا اللاعب.

ومع ذلك، فقد حقق فريق ساندرلاند نجاحا في بداية الموسم، ولم يخسر أيا من مبارياته الست التي لعبها، إذ فاز بأربع منها وتعادل في اثنتين.

يقع فريق ساندرلاند الآن في المرتبة الرابعة في الترتيب، ويتأخر عن الفريق الأول بفارق نقطتين فقط.

المصدر: لايف. رو