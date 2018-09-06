نجا بأعجوبة.. كلب ينتصر على نمر مفترس! (فيديو)
استطاع كلب ضال صد هجوم نمر مفترس في محمية بالقرب من مدينة جايبور بولاية راجستان الهندية، بعد أن "لقنه" درسا لن ينساه.
ونشرت صحيفة "The Times of India"، الفيديو الذي صوره أحد السياح أثناء تجواله مع مجموعة من السياح على متن عربة في المحمية الطبيعية.
وقال سائق العربة الذي توقف في المحمية ليشاهد السياح النمر المفترس وهو مختبئ بين الأشجار: "فجأة رأينا كلبا ضالا يتهادى في مشيته على الطريق وتوقف فجأة أمام السيارة ولم يدرك أن هناك نمرا قريبا يتربص به".
وتبين مشاهد الفيديو لاحقا كيف خرج النمر من بين الأشجار وانقض على الكلب المسكين الذي تسمر في مكانه للوهلة الأولى. لكنه أخذ ينبح على النمر برغم هلعه، فذيله كان مثبت بين ساقيه (هذه علامة على الخوف) وفقا للسائق.
وبعدها، تسمر النمر بدوره أمام نباح الكلب الملح على عدم التراجع، حيث بقي في مكانه لبعض الوقت، لكنه تراجع في النهاية وغادر ميدان "المعركة".
المصدر: لايف. رو