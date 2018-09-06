نجا بأعجوبة.. كلب ينتصر على نمر مفترس! (فيديو)

استطاع كلب ضال صد هجوم نمر مفترس في محمية بالقرب من مدينة جايبور بولاية راجستان الهندية، بعد أن "لقنه" درسا لن ينساه.‏

ونشرت صحيفة "The Times of India"، الفيديو الذي صوره أحد السياح أثناء تجواله مع مجموعة من السياح على متن عربة في المحمية الطبيعية.

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وقال ‏سائق العربة الذي توقف في المحمية ليشاهد السياح النمر المفترس وهو مختبئ بين الأشجار: "فجأة رأينا كلبا ضالا يتهادى في مشيته ‏على الطريق وتوقف فجأة أمام السيارة ولم يدرك أن هناك نمرا قريبا يتربص به".‏

وتبين مشاهد الفيديو لاحقا كيف خرج النمر من بين الأشجار وانقض على الكلب المسكين الذي تسمر في مكانه للوهلة الأولى. لكنه ‏أخذ ينبح على النمر برغم هلعه، فذيله كان مثبت بين ساقيه (هذه علامة على الخوف) وفقا للسائق.‏

وبعدها، تسمر النمر بدوره أمام نباح الكلب الملح على عدم التراجع، حيث بقي في مكانه لبعض الوقت، لكنه تراجع في النهاية وغادر ميدان ‏‏"المعركة". ‏

المصدر: لايف. رو