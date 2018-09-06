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مصر: أمين شرطة يطرب الجماهير (فيديو)

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مصر: أمين شرطة يطرب الجماهير (فيديو)
Globallookpress Pan Chaoyue
صورة أرشيفية
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انتشر على موقع فيسبوك مقطع فيديو لأحد أمناء الشرطة وهو يغني إحدى التواشيح الدينية في مقام أبو الحجاج في مدينة الأقصر المصرية (وفقا لمستخدمي الفيسبوك).

وقد التف حول المقام بعض السياح والزائرين، بينما شدا المطرب الأمني الموهوب مقطعا، يبتهل فيه للولي الصالح، فيما يبدو كطقس صوفي.

وأعرب غالبية المستخدمين عن إعجابهم ودهشتهم من صوت أمين الشرطة وأدائه، ولا يزال المقطع ينتشر بين الصفحات والمستخدمين استحسانا لصوت المطرب أمين الشرطة.

المصدر: فيسبوك

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