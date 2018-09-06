مياه وردية في بحيرات روسية تثير هلع السكان!

أثار اللون الوردي غير العادي لمياه 3 خزانات مياه (بحيرات) روسية قلق السكان المحليين، مع احتمال أن تكون النفايات الصناعية هي السبب.

وتبين صور الأقمار الاصطناعية مدى تغير اللون المحير في الخزانات المتاخمة للحدود بالقرب من قرية أليكسييفا، في منطقة سامارا.

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وألقى السكان المحليون باللوم على الشركات الصناعية الواقعة بالقرب من البحيرات الصناعية الثلاث الكبرى. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى حل رسمي.

وفي حديثه مع Yahoo News، قال عالم البيئة، سيرغي سيماك، إن اللون الوردي يمكن أن يكون ناجما عن رواسب الصخور أو نمو الطحالب.

ومن بين الظواهر المماثلة، حذرت السلطات في ملبورن السكان من السباحة في بحيرة حديقة Westgate، التي تحولت من اللون الأزرق إلى اللون الوردي، بسبب ارتفاع مستويات الملح.

المصدر: RT