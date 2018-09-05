كيف بدا حكام روسيا في سنواتهم الدراسية؟ (صور)

كشفت صور أرشيفية لبعض رؤساء روسيا والاتحاد السوفيتي مظهرهم وهم في مرحلة التعليم المدرسي، إذ ربما لم يشاهدها الكثيرون قبل اليوم.

1- جوزيف ستالين:

أرادت والدته أن يصبح قسا في الكنيسة الأرثوذكسية. والتحق عام 1888 بمدرسة كنيسة "غوري" الواقعة في جورجيا، حيث كان آنذاك بعمر 10 سنوات .

وأشار أساتذته إلى أن ستالين كان مبدعا بالرياضيات واللغة اليونانية، كذلك أحب الشعر الروسي والجورجي على حد سواء.

(RBTH): Militaryace/Global Look Press

2- ميخائيل غورباتشوف:

التحق الزعيم السوفيتي غورباتشوف بالمدرسة إبان الحرب الوطنية العظمى، بينما كان يساعد عائلته من خلال العمل بالزراعة، في منطقة ستافروبول الروسية.

(RBTH): Archive photo/Sputnik

3- بوريس يلتسين:

ولد أول رئيس لروسيا الاتحادية، بوريس يلتسين، في عام 1931 لعائلة من الفلاحين في منطقة سفيردلوفسك، وبدأ تعليمه المدرسي في منطقة بيرم الروسية.

وكان يلتسين طالبا مشاغبا، إذ تم فصله من المدرسة في إحدى المرات، ما اضطره ليتابع تحصيله العلمي في منطقة أخرى من روسيا.

(RBTH): Archive photo./Sputnik

4- فلاديمير بوتين:

درس رئيس روسيا الحالي، فلاديمير بوتين، في مدارس مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ)، وتخرج بعدها متخصصا في علوم الكيمياء.

كما أشار بوتين إلى تخصيصه جهدا ووقتا أكبر للدراسة بعد تخطيه الصف السادس الابتدائي، وكذلك أحب الرياضة بشكل كبير وأبدع في رياضة الجودو.

(RBTH): Global Look Press/Kremlin.ru

المصدر: RBTH