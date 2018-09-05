عنكبوت يسكن أغرب مكان في العالم! (صورة)‏

قرر عنكبوت بثمانية أرجل الإقامة في مكان لا يخطر على بال، وبنى بيته في جسد صيني عجوز يبلغ من العمر 60 عاما.‏

وعثر على العنكبوت في أذن الصيني، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، تشو شو لين، بعد أن قدم المسن إلى العيادة وهو يشكو من حكة وطنين غريب يشعر بهما في أذنه، ما سبب له الأرق لعدة أسابيع.

وسائل إعلام محلية

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ونشرت صحيفة "Dalian Evening News"، أن الطبيب استطاع استخراج الحشرة التي لم تلحق بعد بأذن العجوز أذى ملحوظا. ووفقا للين، فقد شهد خلال فترة عمله كطبيب الكثير من الحشرات داخل آذان مرضاه كالخنافس والصراصير، لكن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها عنكبوتا يقطن أذنا.

المصدر: لايف. رو