نجم يضع آيفون X في الخلاط لشرب "عصير المسحوق"!

يمكن أن يبدو وضع أحد أغلى الهواتف الذكية في خلاط كهربائي أمرا سيئا ومثيرا للاستغراب، ولكن بالنسبة لأحد نجوم يوتيوب، فإن الأمر لا يكلف أكثر من يوم عمل واحد.

وتكشف اللقطات المذهلة عن لحظة قيام أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع هاتفه آيفون X في الخلاط، ومحاولة شرب المسحوق وكأنه عصير.

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وعلى مدار مسيرته المهنية، استخدم مدون الفيديوهات أوكراني الأصل، تاراس ماكسيموك، مؤسس قناة TechRax الذي يعيش في كاليفورنيا، كل شيء ممكن، بما في ذلك الماء المغلي والديناميت، لتدمير أجهزة آيفون.

ويتحدث مدون يوتيوب، ولديه 6.2 مليون مشترك، في مقطع الفيديو قائلا: "ما سأفعله اليوم، هو رمي آيفون X في الخلاط وتحطيمه إلى قطع صغيرة ومزجها بالماء، ومحاولة تصفية المياه".

وبعد ذلك، يضع ماكسيموك شظايا المعدن والبلاستيك في علبة زجاجية ويمزجها بالماء، ما يؤدي إلى تشكل سائل رمادي يحاول ماكسيموك شربه عبر فلتر LifeStraw، الذي يجعل المياه القذرة صالحة للشرب. ثم يبصق المحتويات بدلا من استهلاكها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم مواقع التواصل الاجتماعي عناوين الصحف، بسبب تجاربه الغريبة.

وفي سبتمبر 2016، ألقى ماكسيموك هاتف آيفون 7 بلس من أعلى برج خليفة، أطول مبنى في العالم، في دبي.

وفي أكتوبر 2017، وضع هاتف آيفون 8 بلس (سعره 799 دولارا) داخل حديد آلة وافل لمدة 3 دقائق، ونجا الهاتف بشكل مفاجئ مع حدوث ضرر قليل نسبيا.

المصدر: ديلي ميل